Die queersten Weihnachtsgrüße 2016

22. Dezember 2016, noch kein Kommentar

SchLAu NRW leistet nicht nur eine hervorragende Aufklärungsarbeit an Schulen - in diesem Jahr hat das Netzwerk auch die schönste Weihnachtskarte verschickt.



Während die meisten Jahresendgrüße, die in den letzten Tagen eingetrudelt sind, einen Tannenbaum, ein Rentier oder einen dicken Mann mit weißem Bart zeigen, bedankt sich der Zusammenschluss von 18 lokalen Projekten mit einem rosa Einhorn und einem bunten Regenbogen bei seinen Unterstützern.



Die ehrenamtlichen SchLAu-Gruppen besuchen Schulen und andere Bildungseinrichtungen und möchten durch persönliche Begegnungen mit zumeist jungen LGBTI-Menschen Klischees hinterfragen, Diskriminierungen ansprechen und Vorurteile abbauen. Die rot-grüne Landesregierung von NRW unterstützt diese wichtige Arbeit mit jährlich 99.000 Euro (queer.de berichtete). (mize)







