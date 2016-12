Mit zwölf Schnuckeln durchs neue Jahr

27. Dezember 2016, noch kein Kommentar

Bild: TeeJott

Seine Models werden von Jahr zu Jahr süßer: Auch für 2017 hat der schwule Kölner Fotograf TeeJott einen sexy Wandkalender "Young Men of Germany" produziert.



TeeJott ist Deutschlands Experte Nummer eins, wenn es darum geht, junge Männer in ihrer ganz besonderen Sinnlichkeit abzulichten. Nach wie vor entdeckt der 43-Jährige seine Models entweder auf den Straßen der Domstadt oder bei Facebook. Die meisten Jungs stehen dabei zum ersten Mal vor einer Profi-Kamera.



Alle Motive sind - wie schon seit 14 Jahren - in Schwarz-Weiss, da TeeJott noch alle Fotoabzüge von Hand in der Dunkelkammer anfertigt und diese Tradition auch im digitalen Zeitalter bewahrt. Einige Kostproben aus dem neuen Kalender bietet unsere unten verlinkte Galerie.



"Young Men of Germany 2017" ist am günstigten zum Preis von derzeit ab 16,98 Euro bei Amazon.de erhältlich. (cw)







-w-