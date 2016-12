Alan Turing als Comicheld

30. Dezember 2016, noch kein Kommentar

Der aus Leipzig stammende Autor Robert Deutsch hat das Leben des schwulen Wissenschaftlers Alan Turing gezeichnet - seine Graphic Novel erscheint im März im avant-verlag.



Mit den Recherchen habe er noch vor dem Biopic "Imitation Game" mit Benedict Cumberbatch begonnen, erzählte Deutsch in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. "Fasziniert hat mich einmal das Genie Alan Turing, dann auch seine Persönlichkeit, auch eine ziemlich verrückte Persönlichkeit", meinte der Autor und Zeichner zu seiner Motivation. "Allein den Gedanken zu fassen, künstliche Intelligenz zu entwickeln aus einer emotionalen Entscheidung heraus, und auch seine Homosexualität natürlich."



Der britische Mathematiker Alan Turing gilt als Vater der modernen Informatik. Er hatte während des Zweiten Weltkriegs deutsche Funksprüche entschlüsselt und so entscheidend zur Verkürzung des Krieges beigetragen. Sein Heimatland dankte es ihm nicht: Er wurde in den Fünfzigerjahren wegen homosexueller Handlungen verurteilt, musste sich einer "chemischen Kastration" unterziehen und beging schließlich Selbstmord. Erst im Dezember 2013 rehabilitierte ihn Königin Elisabeth II.



Mehr Infos zur Graphic Novel "Turing" gibt es auf der Homepage des Verlags.









