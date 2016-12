Flagge zeigen in 2017

31. Dezember 2016, noch kein Kommentar

Die beiden Avantgarde-Modemarken Comme Des Garçons und Vetements haben eine gemeinsame LGBT-Pulloverkollektion auf den Markt gebracht - mit drei verschiedenen Designs kann man am Arbeitsplatz oder auf der Straße nicht nur ein Fashion-Statement setzen.



Neben dem klassischen Regenbogen-Motiv gibt es einen lila-schwarzen Sweater mit einer Doppelaxt für die modische "Kampflesbe" sowie einen Pullover im Design der Leather-Pride-Flagge, der in Größe XL auch über dem Harness getragen werden kann. Bilder gibt es in unserer unten verlinkten Galerie.



Erhältlich ist die limitierte Pride-Kollektion für die kalte Jahreszeit exklusiv bei Dover Street Market - leider zum wahrlichen stolzen Preis von 625 US-Dollar (ca. 594 Euro) pro Stück. (mize)













-w-