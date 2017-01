Conchita Wurst meets Magnus Hirschfeld

11. Januar 2017, noch kein Kommentar

Der Wiener Life Ball steht in diesem Jahr unter dem Motto "Erkenne die Gefahr!" - in den absolut starken Plakatmotiven vermischt sich die Gegenwart mit dem Ende der Weimarer Republik.



In dem Sujet "Who says what's normal?" ist etwa Eurovision-Siegerin Conchita Wurst zusammen mit anderen queeren Menschen zu Gast in Magnus Hirschfelds Berliner Institut für Sexualwissenschaft. Im Hintergrund wurde in Schwarz-weiß - und wie ein Blick aus dem Fenster - die Plünderung des Zentrums durch die Nationalsozialisten nachgestellt.



"Die Zeichen der Zeit - wir kennen sie", schreibt Life-Ball-Organisator Gery Keszler dazu im Vorwort der "Life Bible", dem kreativen Leitfaden für das große Aids-Benefiz-Event. "Bereits Ende der 1920er Jahre, Anfang der 1930er Jahre konnte man die Anzeichen für das drohende Unheil spüren, auch damals versteckte es sich hinter schönen Masken und leeren Versprechungen."



Die ideologische Spannweite in der Gesellschaft habe sich verschoben, so Keszler. "Selbstverständlichkeiten wie Nächstenliebe und Toleranz werden verlacht. Wer vor diesem Umstand warnt, wird bedroht, beschimpft, mundtot gemacht. Lügen werden ohne Scham in die Welt gesetzt, Neid und Hass geschürt. Menschen, die anders aussehen, anders lieben, anders glauben, aus anderen Ländern kommen, werden als minderwertig bezeichnet - ungeniert, im Netz, auf unseren Straßen."



An der "Life Bible", die am Dienstag im Wien Museum vorgestellt wurde, wirkte ein 30-köpfiges Team aus Historikern, Stylisten, Dekorateuren und Bodypaintern sowie 160 teils prominente Models mit. Während die bunten Szenen im Vordergrund an Werke von Otto Dix und anderer Künstler dieser Zeit erinnern, warnen im Hintergrund Schwarz-Weiß-Inszenierungen vor den Konsequenzen der rechten Hetze.



Weitere Sujets zeigen wir in unserer unten verlinkten Galerie. Der nächste Life Ball findet am Samstag, den 10. Juni 2017 zum 24. Mal am Wiener Rathausplatz statt. (cw)













