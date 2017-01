Mehr Spaß mit Slushies!

15. Januar 2017, noch kein Kommentar

Bei "Glee" steht der geworfene Slushie für das Mobbing an dem schwulen Schüler Kurt - der taiwanesische Fotograf Teddy Tzeng zeigt dagegen, wie man mit dem halbgefrorenen Getränk auch Freude bereiten kann.



Die gutgebauten Models seiner neuen Fotoserie "Candy Crush" sind alle splitterfasernackt - doch dank der bunten Slushie-Spritzer vor dem Gemächt dürfen die Porträts sogar im prüden Facebook veröffentlicht werden. In einige der Jungs, die an unterschiedlichen Süßigkeiten nibbeln, kann man sich - siehe die unten verlinkte Galerie - durchaus verknallen!



Wer sich beeilt, kann noch einen der von Teddy Tzeng auf 500 Exemplare limitierten Slushie-Boy-Kalender ergattern. Zum Preis von umgerechnet 14 Euro (ohne Versandkosten) ist "Candy Crush 2017" in einem taiwanesischen Onlineshop erhältlich. (mize)









-w-