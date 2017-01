Prächtige Erektionen und überreichliche Ergüsse

16. Januar 2017, noch kein Kommentar

Mentaiko Itto gilt als einer der wichtigsten Vertreter des modernen schwulen Manga - jetzt sind seine besten Motive als Posterbuch erschienen.



Insgesamt 15 Motive im Riesenformat A2 sowie 14 im Großformat A3 enthält die quietschbunte Sammlung aus dem Bruno Gmünder Verlag. Einige Motive kann man unbedenklich im Büro aufhängen, andere gehören wegen prächtiger Erektionen, überreichlicher Ergüsse und analer Durchdringung definitiv ins private Schlafzimmer... Eine Auswahl zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Das "Mentaiko Itto Poster Book 1" ist am günstigsten ab 18,13 Euro bei Amazon.de erhältlich. Von dem japanischen Künstler sind bei Gmünder außerdem die beiden ins Englische übersetzten Mangas "The Boy who Cried Wolf" und "Priapus" erschienen. (cw)









-w-