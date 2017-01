Ein Schaumbad zum Valentinstag

22. Januar 2017, noch kein Kommentar

Mit einem schwulen und einem lesbischen Paar wirbt der Seifen- und Badezusatzhersteller Lush für alternative Geschenkideen zum Tag der Liebe am 14. Februar.



Es müssen nicht immer Blumen sein: "Unsere Valentinstag-Goodies sind noch besser, wenn du jemanden hast, mit dem du sie teilen kannst", kommentierte das britische Unternehmen das am 19. Januar in Nordamerika getweete Foto der beiden Männer, die sich in einem rosa Schaumbad entspannen.



Am Samstag folgte als Reaktion auf die Women's Marches gegen Donald Trump ein weiteres Bild eines lesbischen Paares in einer Badewanne: "Für alle, die heute marschieren, Zeit für einige wohlverdiente Schaumblasen".



Lush gilt als ausgesprochen LGBTI-freundlich. 2015 hatte das Unternehmen eine "GayIsOK"-Seife auf den Markt gebracht und weltweit in seinen knapp 1.000 Läden verkauft. Aus den Erlösen flossen anschließend 374.000 Euro an queere Projekte (queer.de berichtete). (cw)













