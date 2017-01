Erstes schwules Prinzenpaar in Coburg

23. Januar 2017, noch kein Kommentar

Bei ihrer Prunksitzung am Samstag im Kongresshaus Rosengarten präsentierte die Karnevalsvereinigung Coburger Narrhalla mit Ralf I. und Mathias I. ihr erstes gleichgeschlechtliches Prinzenpaar.



Sie seien "sehr gespannt" auf die Reaktion der Leute, erklärten der 47-jährige Radiomoderator Ralf Kühne und sein Lebenspartner, der 36-jährige Küchenmonteur Mathias, in einem Interview mit dem Narrhalla-Magazin "Mohrenpost".



Die beiden schwulen Männer, die seit acht Jahren zusammen sind, sehen ihre Aufgabe als Chance: "Wir hoffen, dass wir in unserer Zeit als Prinzenpaar Vorurteile gegen gleichgeschlechtliche Paare wie wir es sind abbauen können. Das ist unser großes Ziel. Viele haben ein falsches Bild und werden merken, dass wir wie jeder andere sind."

In der Region sind Ralf und Mathias allerdings nicht das erste schwule Prinzenpaar. Bereits 2014 gingen die Langstadter Fousanachter aus Oberlangenstadt, einem Gemeindeteil von Küps im Landkreis Kronach, mit Gerald Fischer und Dirk Stauch in die närrische Saison (queer.de berichtete). (cw)













