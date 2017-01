Die beste Oma der Welt

29. Januar 2017, noch kein Kommentar

Tumblr-Userin sunatjexd outete sich bei ihrer Großmutter als bisexuell - einige Wochen später bekam sie von ihr ein absolut süßes Geschenk.



"Meine Oma hat mir einen Regenbogen-Pullover gestrickt", schrieb sie am 10. November 2016 zu diesem Bild in ihrem Fotoblog. "Ich bin so glücklich", "Liebe ist Liebe" und "Meine Oma ist so cool", lauteten einige der Hashtags, die sunatjexd ihrem Post hinzufügte.



Noch immer sorgt die solidarische Oma weltweit für Begeisterungsstürme in den sozialen Netzwerken, viele Kommentatoren wollten sie am liebsten adoptieren. Auch einige andere Großmütter meldeten sich zu Wort. Eine schrieb, sie könne zwar selbst nicht stricken, würde ihrer bisexuellen Enkelin aber ein Regenbogen-T-Shirt kaufen. (cw)









-w-