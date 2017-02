Heiße Betthäschen als Draufgänger

03. Februar 2017, noch kein Kommentar

Die Stars der schwulen Pornoschmiede Bel Ami sind ja eigentlich eher als zarte Versuchung bekannt - ein Bildband des spanischen Celebrity-Fotografen Joan Crisol zeigt, dass sie auch anders können.



Der Berliner Bruno Gmünder Verlag hat "Bel Ami Rebels" jetzt erstmals in einer etwas günstigeren Taschenbuch-Ausgabe veröffentlicht. Für den Bildband hat Crisol die attraktiven Jungmänner in verwegenen Posen inszeniert und bringt dabei ihre draufgängerische Seite zum Vorschein.



Das Resultat ist verdammt sexy und überzeugt auf ganzer Linie. Mit viel Selbstbewusstsein und Sexappeal zeigen uns die sonst so süßen Jungs, dass jede Menge ungezügelte sexuelle Energie in ihnen steckt. Einige (jugendfreie) Beispiele gibt es in unserer unten verlinkten Galerie.



Der 128 Seiten starke, komplett farbige Bildband ist für 29,99 Euro u.a. bei Amazon.de erhältlich. (cw)











