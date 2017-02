Auch der ehemalige US-Botschafter ist Tom of Finland

10. Februar 2017, noch kein Kommentar

In einer genialen Werbekampagne für den neuen Kinofilm "Tom of Finland" schlüpfen Politiker, Sänger und andere Promis ohne Gage in die Rolle des schwulen Künstlers und Lederkerls.



Mitgemacht bei der Aktion #IamTomofFinland haben unter anderem der frühere US-Botschafter Bruce Oreck (Foto oben), der ehemalige Verteidigungsminister Stefan Wallin, Eurovision-Teilnehmerin Krista Siegfrids und der Celebrity-Koch Hans Välimäki. Unsere unten verlinkte Galerie zeigt Hauptdarsteller Pekka Strang sowie insgesamt 19 finnische Promis im schwarzen Leder-Outfit.

Direktlink | Englischer Teaser für den Film "Tom of Finland"

In Finnland startet das Biopic von Dome Karukoski am 24. Februar in den Kinos. Ein deutscher Starttermin steht leider noch nicht fest.



Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das finnische Außenministerium ein Tom-of-Finland-Emoji. (cw)







