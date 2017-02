Dragqueen trifft Kanzlerin

12. Februar 2017, noch kein Kommentar

Mit Olivia Jones hat zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Dragqueen den Bundespräsidenten mitgewählt - in der Bundesversammlung sprach sie auch mit Angela Merkel.



Selbst mit ihren gekürzten Beinen überragte die Hamburgerin, die von den niedersächsischen Grünen nominiert worden war, die anderen 1.259 Delegierten - was auch an der hochtoupierten, knallorangenen Perücke lag. "Mal was anderes: So ein Outfit hat wohl noch kein Bundespräsident beim Amtsantritt sehen müssen", schrieb Olivia Jones auf dem offiziellen Twitter-Account der Stadt Hamburg.



Die Begegnung mit der Kanzlerin verlief eher unspektakulär. "Geht's Ihnen gut?", fragte die Dragqueen. "Wir haben uns das letzte Mal beim ZDF-Sommerfest gesehen, da waren Sie aber noch keine Kanzlerin." Angela Merkels trockener Kommentar: "Das ist schon 'ne Weile her."







