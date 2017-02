Über eine halbe Million für russische "Homo-Propaganda"

17. Februar 2017,

Das renommierte Auktionshaus Sotheby's versteigerte am Donnerstag zum ersten Mal ausschließlich erotische Kunst - das Werk "Badende" des schwulen Malers Pavel Tchelitchew wechselte für umgerechnet 518.354 Euro den Besitzer.



Das homoerotische Gemälde des in Russland geborenen Künstlers (1898-1957) war damit das zweiterfolgreichste von insgesamt 107 Kunstwerken, die in London unter den Hammer kamen. Für die Marmorskulptur einer nackten Frau unter dem Namen "La Grande Névrose" von Jacques Loysel gab ein Sammler sogar über 2,6 Millionen Euro aus.



Zur Auktion "Erotic: Passion & Desire" gehörten auch zahlreiche weitere homoerotische, queere und campe Kunstwerke. In der unten verlinkten Galerie haben wir unsere zehn Lieblingsstücke aus der Sotheby's-Versteigerung inklusive der Ergebnisse zusammengefasst. (mize)











