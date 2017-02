Das hässlichste Zeichen für LGBT-Rechte

19. Februar 2017, noch kein Kommentar

Bild: Joe Burke

In der englischen Großstadt Leeds wurde eine Eisenbahnbrücke zu Ehren der queeren Community in Regenbogenfarben angestrichen - so richtig schön ist sie nicht geworden.



Sowohl die Bahngesellschaft Network Rail als auch die Stadtverwaltung hatten die Initiative des schwulen Bürgers Thomas Wales als Statement für Vielfalt unterstützt. Fertiggestellt wurde die bunte "Leeds Freedom Bridge" rechtzeitig zum Valentinstag.



"Für mich ist es ein leuchtendes Zeichen, das deutlich unterstreicht, dass sich die LGBT-Gemeinschaft nicht länger verstecken muss", feierte Wales seinen Erfolg gegenüber Gay Star News. "Ich kann es kaum erwarten, mit 60 Jahren diese Brücke zu sehen und zu wissen, dass ich sie ermöglicht habe."



Selbst in West Yorkshire scheint sich die Begeisterung über die Regenbogenbrücke allerdings in Grenzen zu halten: Ihre Facebookseite hat bislang nur 71 Likes. (mize)







