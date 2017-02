Fotoserie "Love is Love" gewinnt Austrian Wedding Award

20. Februar 2017, noch kein Kommentar

Auch in Österreich müssen sich homosexuelle Paare noch immer mit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft begnügen - doch die Hochzeitsbranche ist deutlich weiter als der Staat.



Die inszenierte Fotoserie "Love is Love" von Siegrid Cain über die Hochzeit eines lesbischen Paares gewann den diesjährigen Austrian Wedding Award in der Kategorie "Styled Shoot". Für ihr großartiges Teamwork wurde Cain zusammen mit Alexandra Eder (Schmuck), Angela Hubmann (Styling), Birgit Janco (Floristin), Marlene Scheiber (Modedesign), Andrea Streitwieser (Süßes), Ina Täubl (Design) und Evi Hagenlocher (Papeterie) ausgezeichnet.



"Entsprungen ist das Konzept aus dem Gedanken, auch in Österreich endlich mehr Offenheit gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren zu zeigen", erklärte Siegrid Cain zu ihrer Fotoserie. "Denn Liebe ist ganz einfach Liebe und darf auch als solche gelebt werden."



Alle Bilder gibt es hier zu sehen. (mize)







