Schöner schwuler shoppen

22. Februar 2017, noch kein Kommentar

Die gemeinnützige Tom of Finland Foundation hat einen eigenen Onlineshop für schwule Männer eröffnet - noch beeindruckender als das Angebot ist die äußerst kreative Inszenierung der Produkte.



Die sonst üblichen knackigen Models muss man auf tomoffinlandstore.com relativ lange suchen. Stattdessen werden die angebotenen Sextoys, Hausratsgegenstände, Bücher und Shirts zusammen mit Obst, Gemüse oder Werkzeug präsentiert.



Auf diese Weise bekommt man eine gute Vorstellung von der jeweiligen Größe - was bei manchen Produkten ja nicht ganz unwichtig ist... Die unten verlinkte Galerie zeigt die 15 besten Bilder aus dem neuen Onlineshop.



Die Tom of Finland Foundation wurde 1984 von Touko Laaksonen alias Tom of Finland und seinem Lebenspartner Durk Dehner gegründet, um das Werk des 1991 verstorbenen Künstlers für die Nachwelt zu bewahren und um für mehr Akzeptanz für erotische Kunst zu werben. (cw)







-w-