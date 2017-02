Schwuler Kuss in Kinderserie

25. Februar 2017, noch kein Kommentar

In der am Donnerstag ausgestrahlten Folge "Just Friends" der Disney-Zeichentrickserie "Star gegen die Mächte des Bösen" wurden erstmals zwei junge Männer gezeigt, die sich küssen.



In der in sozialen Netzwerken bejubelten Folge geht die magische Teenager-Prinzessin und Hauptfigur Star Butterfly zusammen mit ihrem besten Freund Marco und dessen Flamme Jackie auf ein Konzert. Doch Star wird eifersüchtig, als bei einem romantischen Song nicht nur Marco und Jackie, sondern auch alle anderen Paare um sie herum zu knutschen beginnen - darunter auch die beiden jungen Schwulen.



Disney Television Animation hat die Szene auf Youtube hochgeladen:

In Deutschland wird "Star gegen die Mächte des Bösen" (Originaltitel: Star vs. the Forces of Evil) mit Verzögerung auf Disney XD bei Sky gezeigt. Die Zielgruppe des Senders sind Kinder von 6 bis 14 Jahren. (cw)











-w-