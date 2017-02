Muskelmänner in Bewegung

27. Februar 2017, noch kein Kommentar

Mit "Emotion" hat der schwule Künstler und Fotograf David Vance seinen bislang beindruckendsten Bildband veröffentlicht.



Seit Jahrzehnten ist Vance einer der ganz Großen der Werbefotografie. Er arbeitete für Coca Cola, Sony und Rolex, auch Promis wie Gloria Estefan, Andy Garcia und Luciano Pavarotti lichtete er ab. Am liebsten aber fotografiert der US-Künstler nackte Männer ohne Makel - in Posen, die an antike Statuen erinnern.



Auch Vances neuer Bildband wird von rundum perfekten Muskelmännern dominiert. Anders und neu an "Emotion" ist, dass hier nicht bloß posiert wird, sondern auch mal Bewegung ins Bild kommt. Oft sogar das, was der Titel verspricht: Gefühl.



Das 128-seitige, durchgehend farbige Fotobuch aus dem Berliner Bruno Gmünder Verlag ist jetzt zum Preis von 49,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich.











