"Moonlight"-Stars als Unterwäsche-Models

Am Tag nach der Oscar-Verleihung ist Calvin Klein ein großer Coup gelungen: Die Schauspieler des schwulen Siegerfilms präsentieren die neue Underwear-Kollektion für Männer.



In dem am Montagmorgen veröffentlichten Aufnahmen sieht man die "Moonlight"-Stars Alex Hibbert, Ashton Sanders, Mahershala Ali und Trevante Rhodes in schwarzen Slips und Shirts, die von Designer Raf Simons entworfen wurden. Die komplette Serie zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Bereits zur Oscar-Verleihung waren die Schauspieler in Smokings von Calvin Klein erschienen. (cw)













