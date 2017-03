Eine ganz normale Familie bei der Air Force

01. März 2017,

Am Tag der Familie posteten die Israelischen Luftstreitkräfte Bilder von Soldaten und ihren Angehörigen - darunter auch ein schwules Paar mit seinem Hund.



"Wir leben hier glücklich", hieß es zu dem Foto von Captain Adir Gabbai und seinem Partner Dean, das die Israeli Air Force am vergangenen Sonntag auf Facebook, Instagram und Twitter veröffentlichte. Die beiden Männer hatten sich vor acht Jahren bei der Luftwaffe kennengelernt. Die anderen Motive zeigten heterosexuelle Paare mit Kindern sowie eine alleinerziehende Mutter.



"Zu Ehren des Tages der Familie haben wir uns entschlossen, ein Projekt vorzustellen, das alle Arten von Familien, die in der Luftwaffe dienen, einschließt - auch gleichgeschlechtliche Familien", schrieb die Israeli Air Force dazu auf Facebook. "Von unserem Standpunkt aus sind sie alle gleich, und wir alle sind eine große Familie." (mize)









