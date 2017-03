Hallo Florian!

02. März 2017, noch kein Kommentar

Muskeln, Tattoos, Bart und am Körper leicht rasiert - Florian heißt das neue Lieblingsmodel des französischen Fotografen Eric Lanuit.



Seine Porträtserie "Florian Room 17" hat uns der in Lyon lebende Künstler zum exklusiven Vorabdruck in der unten verlinkten Galerie zur Verfügung gestellt. Schon bald werden wir sicher schon mehr sehen von dem Mann mit den blauen Augen und den sinnlichen Lippen: Eric Lanuit ist Herausgeber der drei internationalen schwulen Kunstmagazine "Character", "Men Addicted" und "AYOR".



Wir wissen leider nicht, in welchem Hotel sich Zimmer 17 befindet - mal anklopfen bei Florian würden wir aber schon ganz gern... (mize)







-w-