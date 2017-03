Vinny Ohh ist ein "geschlechtsloses Alien"

06. März 2017,

Über hundert Schönheits-OPs hat er schon hinter sich - nun will ein 22-jähriger Amerikaner auch seine Genitalien, Brustwarzen und den Bauchnabel entfernen lassen, um seinen Traum zu leben.



"Das Gesamtbild soll ein Alien sein. Ich möchte ein Zwitter sein, nicht männlich oder weiblich", erklärte Vinny Ohh, der in der US-Realityshow "The Plastics of Hollywood" mitspielt. Bereits seit seit fünf Jahren habe er diesen Wunsch.



Als Kind sei er als Außenseiter gemobbt worden, berichtete der 22-Jährige in Interviews. Er begann sich immer mehr für Make-up zu interessieren und engagierte sich in der LGBTI-Community. "Mit der Zeit habe ich jedoch gemerkt, dass ich weder schwul, bi-, transsexuell oder irgendwas dieser Art bin. Ich will einfach nur ich selbst sein." Gleichzeitig hat er eine Message an die Gesellschaft: "Ich will, dass die Menschen aufhören, andere abzustempeln oder in Schubladen zu stecken."



Auf Instagram folgen bereits über 50.000 Menschen der Verwandlung von Vinny Ohh. (cw)









