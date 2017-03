In memoriam Ren Hang (1987-2017)

07. März 2017, noch kein Kommentar

Am 24. Februar hat sich der chinesische Fotograf Ren Hang das Leben genommen - nur wenige Wochen zuvor erschien bei Taschen die erste internationale Monografie des schwulen Künstlers.



In seiner Heimat Peking war der Fotograf den Behörden ein stetes Ärgernis, zu sehr verletzten seine mit Geschlechteridentitäten spielenden Bilder die moralischen und sozialen Tabus in China. Er selbst sagte: "Ich sehe mein Werk nicht wirklich als Tabubruch, weil ich nicht so sehr in kulturellen oder politischen Zusammenhängen denke. Ich verschiebe Grenzen nicht absichtlich, ich mache nur meine Arbeit."



Ren Hang fotografierte seine Modelle - Freunde und in seinen letzten Lebensjahren auch zunehmend Fans - zumeist nackt und in oft surreal anmutenden Arrangements, häufig im Freien, hoch in Baumkronen oder auf den schwindelerregenden Dächern von Peking, gestapelt wie Bauklötze, die Köpfe in Kraken gewickelt, mit Telefonleitungen und Blumen, die aus Körperöffnungen sprießen, mit lustvollen Erektionen, verblüffenden Accessoires, mal ausgelassen verspiel, mal traumverloren melancholisch - was auch immer ihm gerade in den Sinn kam.



Seine Fotos waren in seiner kurzen sechsjährigen Karriere Gegenstand von über 20 Einzel- und 70 Gruppenausstellungen rund um den Globus. Im Eigenverlag veröffentlichte der unten Depressionen leidende Künstler in Kleinstauflagen sechzehn Monografien, heute allesamt von Sammlern heiß begehrt.



Der 312 Seiten starke Taschen-Bildband "Ren Hang" zum Preis von 39,99 Euro ist die erste internationale Kollektion seiner Arbeiten und umspannt seine gesamte viel zu kurze Karriere mit vielen nie zuvor gesehenen Fotos - eine kleine Auswahl zeigt die unten verlinkte Galerie. (cw/pm)







