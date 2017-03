Bärenstarke Werbung!

10. März 2017, noch kein Kommentar

In neuen Werbeanzeigen wirbt das Immobilienportal immowelt.de erstmals mit einem schwulen Paar - nicht nur die Männer sind dabei etwas behaart.



"Weil wir es immo kuschelig wollen", heißt der Slogan zu dem Foto des niederländischen Fotografen Arthur Mebius mit den beiden katzenliebenden Bären. In weiteren Motiven der immowelt-Kampagne sind ein Einhorn in der Badewanne ("Für mich immo nur mit Traumbad" oder ein prolliges Heteropaar ("Für uns immo nur mit Südbalkon") zu sehen.



Die komplette Serie, die ab 25. März in Print- und Onlinemedien geschaltet werden soll, zeigt unsere unten verlinkte Galerie. Bereits seit Anfang der Woche laufen TV-Spots mit dem neuen Claim "immo erst zu immowelt.de". (mize)







