US-Bank launcht LGBT-Debitkarte

17. März 2017, noch kein Kommentar

Über einen Künstlerwettbewerb hat die fünftgrößte Bank der Vereinigten Staaten das Motiv für eine neue queere Visa Card ermittelt.



Über 450 Entwürfe waren bei der "US Bank" eingegangen, drei Finalisten wurden anschließend zur Onlineabstimmung gestellt. Das Preisgeld in Höhe von 7.500 Dollar kassierte Olivia Ogba aus Atlanta. Ihr Motiv symbolisiert die spontanen Feiern nach dem Urteil des Supreme Court zur Öffnung der Ehe im Juni 2015.



Den zweiten Platz in dem Wettbewerb der LGBT-freundlichen Bank belegte ein handgeformtes Regenbogenherz von Nancy Faulhaber aus Ohio:





Am wenigsten Zustimmung gab es im Onlinevote für den eher klassischen Entwurf von Joseph Escobar aus Los Angeles, der queere Vielfalt auf einer Prideflagge zeigt:





Die Debitkarte mit dem Siegermotiv steht ab 15. Mai allen Kunden der "US Bank" zur Verfügung. Na dann, auf zum stolzen Shoppen! (mize)











-w-