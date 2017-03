Der Push-up-Bra für Männer

19. März 2017,

Der schwule Onlineshop brunos.de hat das wohl teuerste Stück Schaumstoff der Welt in sein Programm aufgenommen - entwickelt vom Unterhosen-Profi Andrew Christian.



Mit dem Produkt "8071 Shock Jock Active Shaping Tech with Male Features" sollen sich wohl auch Männer, die von der Natur nicht allzu großzügig bedacht wurden, in den sexy Slips und Badehosen wohlfühlen. Die "anatomisch korrekt" geformte Fake-Beule wird offiziell als Suspensorium, als Schutzkleidung, verkauft. Erhältlich ist sie in Weiß und Schwarz.



Für ein prall gefülltes schwules Höschen muss man bei brunos.de 19,95 Euro berappen - bei amazon.de gibt es die Männer-Slipeinlage für 23,45 Euro inklusive Versandkosten. Zu mehr als Angeberei taugt sie allerdings kaum: Wer beim Fummeln in deiner Unterhose auf so ein Schaumstoffding stößt, dürfte wohl schnell wieder das Weite suchen... (mize)









