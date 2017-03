Paul Smith grüßt die queere Community

29. März 2017, noch kein Kommentar

Für die Teppichfirma The Rug Company hat der britische Stardesigner Paul Smith einen Wandbehang mit der Aufschrift "LOVE" entworfen - das "E" erstrahlt in den Farben des Regenbogens.



Der 70-Jährige stellte seinen Hippie-Teppich in der vergangenen Woche persönlich in Hamburg vor, wo das britische Unternehmen einen Shop betreibt (zwei weitere gibt's in München). Das "L" und "V" haben - sehr Sixties! - ein Blumenmuster, das "O" hinterlegte der Modemacher mit einem Union Jack.



Auch wenn er für bunte Farben bekannt ist, sticht der Regenbogen-Teppich aus der Kollektion von Paul Smith heraus - bislang hatte sich der bekennende Hetero nicht sonderlich für die LGBTI-Community und deren Rechte interessiert.



Dass er als der erfolgreichste Designer Großbritanniens gilt, merkt man dann allerdings am Preis: Die etwa ein Quadratmeter großer Wollstickerei kostet stolze 1.285 Euro. (mize)











