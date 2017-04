Die schönsten Männer der DomRep

02. April 2017, noch kein Kommentar

Bereits Ernest Montgomerys erster Bildband "Dominicanos" war eine Liebeserklärung an die Männer der Dominikanischen Republik - jetzt ist ein ebenso erotischer Nachfolger erschienen.



In "Hermoso", benannt nach dem spanischen Wort für "schön", porträtiert der US-Fotograf erneut vor allem jüngere Männer, denen er in Santo Domingo, Bonao und anderen Orten der Karibikinsel begegnet ist - und die keine Scheu hatten, vor der Kamera ihre Muskeln und mehr zu zeigen. Eine Auswahl zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Der 128 Seiten starke Bildband "Hermoso" ist Ende März im Berliner Bruno Gmünder Verlag erschienen und zum Preis von 49,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)













-w-