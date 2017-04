Die Wahrheit über den Weihnachtsmann

03. April 2017, noch kein Kommentar

Am 10. Oktober erscheint in den USA ein neues Kinderbuch: In "Santa's Husband" ist der Weihnachtsmann schwarz und hat einen weißen Ehemann.



Das Projekt von Comedy-Autor Daniel Kibblesmith, der unter anderem für "The Late Show" mit Stephen Colbert arbeitet, begann Ende letzten Jahres mit einem Scherz auf Twitter. "Ich & @JenAshleyWright haben beschlossen, dass unsere künftigen Kinder nur den Black Santa kennen werden", schrieb Kibblesmith am 3. Dezember. "Wenn sie einen weißen sehen, sagen wir ihnen: 'Das ist sein Ehemann'."



Das Verlagshaus HarperCollins war von der Idee so begeistert, dass es prompt mit einem Buchvertrag winkte. Als erstes Preview auf "Santa's Husband" veröffentlichte Kibblesmith in der vergangenen Woche das Cover, auf dem sich das schwule Weihnachtsmann-Ehepaar verliebt in die Augen schaut. Die beiden bärtigen Männer leben zusammen am Nordpol, verriet der Verlag aus dem Inhalt. Da Black Santa sehr beschäftigt ist, lässt er sich bei Auftritten in Kaufhäusern von seinem Liebsten vertreten.



Während sich einige Leute vermutlich mächtig über das Buch "für alle Altersstufen" aufregen werden, fühlen wir uns bestätigt: Auf queer.de hatten wir bereits 2006 den Weihnachtsmann als schwul geoutet. (cw)











