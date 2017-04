Politiker halten Händchen gegen Homohass

04. April 2017,

Bild: D66

Was für ein starkes Zeichen: Nach dem brutalen Angriff auf ein schwules Paar in Arnheim marschierten am Montag zwei heterosexuelle Abgeordnete Hand in Hand zum niederländischen Parlament.



Alexander Pechtold, Vorsitzender der linksliberalen Partei D66, und sein Parteifreund Wouter Koolmees folgten damit einem Aufruf der Sportjournalistin Barbara Berend, sich aus Solidarität mit den Opfern beim gleichgeschlechtlichen Händchenhalten fotografieren zu lassen und die Bilder unter dem Hashtag #allemannenhandinhand auf Facebook und Co. hochzuladen.



Auch der Chef der sozialdemokratischen PvdA, Vize-Ministerpräsident Lodewijk Asscher, und Finanzminister Jeroen Dijsselbloem ließen sich Hand in Hand am Strand von Scheveningen ablichten.







Das schwule Paar Jasper und Ronnie war in der Nacht zum Sonntag beim Nachhauseweg von einer Party von einer Gruppe junger Männer beschimpft und brutal u.a. mit einem Bolzenschneider attackiert worden, weil sie sich an den Händen hielten. Die beiden 31 und 34 Jahre alten Opfer beschrieben die Täter als Jugendliche marokkanischer Herkunft (queer.de berichtete). (cw)











