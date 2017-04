So sexy kann Wahlwerbung sein!

06. April 2017,

Vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein wirbt die Junge Union mit halbnackten Jungs um die Stimmen schwuler Wähler.



"Unsere Liebe ist nicht Zweite Klasse!", heißt es auf dem Motiv, das die Junge Union Schleswig-Holstein am Dienstag auf Instagram und Facebook postete. Dazu schrieb die CDU-Jugendorganisation: "Zusammen mit der @cdu.sh setzen wir uns für die Gleichstellung der Homoehe mit der zivilen Ehe ein. Das wollen wir auch im Bund #anpacken."



Tatsächlich teilt die Union im hohen Norden nicht das Bauchgefühl der Kanzlerin. Bereits im Januar hatte sich CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther im queer.de-Interview für die Gleichstellung homosexueller Paare ausgesprochen und gemeint, er könne sich dafür auch den Begriff "Ehe" vorstellen. Im Bundestag hört man von den CDU-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein allerdings nichts zum Thema.



Die Landtagswahl findet am 7. Mai statt. (mize)







