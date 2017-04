Möpse für die Menschenwürde

07. April 2017,

"Ich könnte auch einen Partner mit zwei Möpsen haben. Muss ich aber nicht" - dieses Plakatmotiv von vier Studierenden der Stuttgarter Hochschule der Medien steht auf der Shortlist für den Demokratie-Preis "Volker".



Die Auszeichnung wird von Artikel Eins - Initiative für Menschenwürde vergeben, einem Netzwerk von Menschen vor allem aus der Kreativwirtschaft. Der Name bezieht sich auf den ersten Artikel des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt".



Der Mops-Entwurf von Laura Seifert, Philipp Koch, Theresa Rappensperger und Sarah Lampke zeige die positiven Eigenschaften der Demokratie auf, "indem sie sich darauf beziehen, dass man in einer Demokratie zu nichts gezwungen wird", schreibt die Initiative auf ihrer Facebookseite.



Insgesamt wurden über 250 Ideen eingereicht, um für Demokratie zu werben. Die fünf "Volker"-Preisträger werden am 30. April in der Berliner Volksbühne bekanntgegeben. (cw)











-w-