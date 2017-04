Eine gute Mutter

14. April 2017, noch kein Kommentar

Die Körperpflege-Marke Dove wirbt erstmals mit einer transsexuellen Mutter - und ihrer Partnerin.



Mit der Kampagne #RealMoms will der niederländisch-britische Konzern Unilever "Stereotype über Mutterschaft aufbrechen und beweisen, dass es keine Regeln gibt, wie man heute ein Elternteil ist", wie es in einer Stellungnahme heißt. Neben Transfrau Shia ist in dem knapp zweiminütigen Clip aus den USA auch eine alleinerziehende Mutter zu sehen sowie eine Extremsportlerin, die ihr Baby mit zum Felsenklettern nimmt.



Dove fasst den Werbespot wie folgt zusammen: "Mütter definieren neu, was es bedeutet, eine 'gute Mama' zu sein." (cw)











-w-