Frauen, Liebe, Zärtlichkeit

Unter dem Titel "Kleine, feine Ausstellung" präsentieren die Künstlerin Daniela Waitzmann und das Künstlerinnen-Paar ANA & ANDA in Karlsruhe einen Bilderzyklus aus homoerotischen Skizzen, Zeichnungen und Aquarellen.



Waitzmann hat sich von ANA & ANDA als Modellen zu Werken über Frauen, Liebe und Zärtlichkeit inspirieren lassen. Zu sehen ist die Ausstellung, die rund 30 Werke umfasst, vom 15. April bis zum 20. Mai im Ateliercafé ANA & ANDA in Karlsruhe.



Ursprünglich für ein Projekt im Frauenkulturzentrum Sarah in Stuttgart erklärten sich ANA & ANDA bereit, für Daniela Waitzmann Modell zu stehen. Die Attraktion zwischen den Modellen und der Malerin erwies sich als so groß, dass sie sich über einen Zeitraum von drei Jahren immer wieder trafen und eine ganze Sammlung an Zeichnungen und Bildern über Liebe und Frauenliebe von großer ästhetischer Kraft entstand. Viele davon sind nun erstmals öffentlich zu sehen. (cw/pm)







