BVB setzt starkes Zeichen gegen Homophobie

Bild: Borussia Dortmund

Beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat Borussia Dortmund am Samstag mit einem großen Banner auf der Haupttribüne und Eckfahnen in Regenbogenfarben ein deutliches Statement gegen Lesben- und Schwulenfeindlichkeit gesetzt.



Als Stadionsprecher Norbert Dickel das Motto verkündete, applaudierten die Fans. Viele Anhänger haben bei der Aktion mitgewirkt. So gab es in Kooperation mit "ballspiel.vereint" auch Transparente, auf denen "Sexualitat? Alles was zählt ist Mentalität" stand. (cw)





