Messi knutscht Ronaldo

Bild: Tvboy

Ein neues Wandgemälde in Barcelona zeigt die beiden gegnerischen Fußballstars Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Real Madrid bei einem innigen Kuss.



Die Arbeit mit dem Titel "Liebe ist blind" ist auf dem Prachtboulevard Passeig de Gràcia zu bewundern und stammt von dem lokalen Künstler Tvboy. Als Anlass für das Knutschbild nannte er den katalanischen Valentinstag Sant Jordi am 23. April und das Spitzenspiel der beiden Mannschaften am Sonntag in Madrid. (mize)













