Die erste Schriftart für die LGBTI-Community

Zu Ehren von Gilbert Baker, dem am 31. März gestorbenen Erfinder der Regenbogenflagge, haben der NYC Pride und das NewFest die neue Schriftart "Gilbert" entwickelt - es gibt sie jetzt zum kostenlosen Download.



"Herr Baker war sowohl LGBTI-Aktivist als auch Künstler, und er war dafür bekannt, dass er seinen Freunden bei der Herstellung von Bannern für Proteste und Demos half", heißt es auf der Website typewithpride.com, auf der "Gilbert" sowohl in einer farbigen als auch einer schwarzen Ausführung erhältlich ist.



Der Font eignet sich besonders gut für Überschriften und Slogans - und dürfte damit in diesem Jahr sicher auf einigen CSD-Transparenten auftauchen. (mize)



Vimeo / chrisrowson | Kurzes Video zur neuen Schriftart









