Regenbogenfamilien ahoi!

07. Mai 2017,

Am 7. Mai wird weltweit der International Family Equality Day gefeiert - in Berlin schipperten aus diesem Anlass zwei Boote mit jeweils 180 Eltern und Kindern aus Regenbogenfamilien auf der Spree.



Eingeladen zur Bootstour unter dem Motto "Regenbogenfamilien gehören dazu" hatte das Regenbogenfamilienzentrum des LSVD Berlin-Brandenburg mit Unterstützung der Reederei Riedel. An Bord sorgte Kinderliedermacherin Suli Puschban für gute Stimmung.



"Wir wollen ein fröhliches und sichtbares Zeichen setzen und zeigen, dass Regenbogenfamilien ein Teil unserer Gesellschaft sind und sie endlich nicht mehr benachteiligt werden dürfen", erklärte die Leiterin des Zentrums, Constanze Körner, zur Bootsaktion. (cw)













-w-