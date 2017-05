Liebe und Dank für unsere queeren Eltern und Großeltern

10. Mai 2017, noch kein Kommentar

Unter dem Titel "The Family We Make" hat der US-Fotograf Levi Jackman Foster elf LGBTI-Wahlfamilien porträtiert. Sein Ziel: mehr Austausch zwischen den queeren Generationen.



Das Fotoprojekt enstand gemeinsam mit dem Seniorenverband "Services & Advocacy for GLBT Elders" (SAGE), der am 18. Mai unter dem Motto "SAGE Table" in vielen US-Städten junge und alte Queers zusammenbringen will. Die Models sind bekannte Aktivisten aus den Vereinigten Staaten.







"LGBTQ-Menschen kommen in allen Hautfarben, Geschlechtern, Religionen und Altersgruppen. Mit den aktuellen politischen Turbulenzen müssen wir als eine große Familie zusammenhalten, um unsere Errungenschaften in der Gleichberechtigung zu bewahren und fortzusetzen", erklärte Levi Jackman Foster zu seiner Fotoserie. "Die Arbeit an diesem Projekt hat mir bewusst gemacht, welchen großen Schatz aus Wissen und Leidenschaft die Pioniere und Helden unserer Community darstellen und wie viel jüngere Generationen von ihnen lernen können."





Die komplette Fotoserie kann man sich auf Mashable anschauen. (mize)











