Kanadische Post feiert Ehe-Öffnung mit Briefmarke

Zum 150. Staatsjubiläum veröffentlicht Canada Post zehn Sondermarken zu Meilensteinen der Landesgeschichte - der Civil Marriage Act von 2005 gehört dazu.



Auf der am Mittwoch vorgestellten Briefmarke in Form eines Ahornblatts ist eine wehende Regenbogenfahne zu sehen. In einem dazu von Canada Post veröffentlichen und sehr bewegenden Video erklären schwule und lesbische Paare und Aktivisten, was die Ehe-Öffnung vor zwölf Jahren für sie bedeutete.

In weiteren Sondermarken zu 150 Jahren Kanada werden u.a. die Expo von 1967 sowie der Weltraum-Roboter Canadarm gewürdigt. Ab 1. Juni sollen die Motive in den Postämtern erhältlich sein.



Queere Briefmarken gibt es auch in anderen Ländern: Erst vor wenigen Wochen erschien in Dänemark eine Pride-Marke mit Regenbogenherz. Bereits im vergangenen Jahr hatte PostNord eine Pride-Marke für Schweden auf den Markt gebracht. Zuvor hatte die Postverwaltung der Vereinten Nationen (UNPA) eine Briefmarkenserie mit LGBT-Motiven veröffentlicht. Queere Motive gibt es zudem in den USA mit einer Harvey-Milk-Marke sowie aus Finnland mit einer homoerotischen Tom-of-Finland-Serie. (cw)









