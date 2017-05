Sex-Abenteuer eines blondschopfigen Muskelbären

13. Mai 2017, noch kein Kommentar

Bei Sticky Graphic Novels ist Dale Lazarovs neuer erotischer Comicband "Timber" erschienen.



Zunächst fühlt sich unser Titelheld, der mit einem befreundeten Schwulenpaar zu einem Wochenende in der Wildnis aufgebrochen ist, wie das sprichwörtliche dritte Rad am Wagen - denn die beiden stehen nicht auf flotte Dreier. Leicht frustriert und mit ziemlich dicken Eiern stiefelt Blondschopf alleine in den Wald, wo er schon bald fabelhafte neue Freunde findet, welche voller Hingabe dafür sorgen, dass der fatale Samenstau sich schon bald in sprudelnde Spermafontänen auflöst.



Der 64-seitige Hardcover-Band ist für 19,99 Euro jetzt bei amazon.de erhältlich. Einige jugendfreie Kostproben aus der Graphic Novel zeigt unsere unten verlinkte Galerie. (cw/pm)







