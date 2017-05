18. Mai 2017, noch kein Kommentar

Kurz vor der Bundestagswahl organisieren die deutschen CSD-Veranstalter am 16. September einen bundesweiten Aktionstag für die Ehe für alle - das Motto auf dem jetzt veröffentlichen Plakat: "5 vor 12: Wir sind unverhandelbar".



Geplant sind Kundgebungen und Infostände bislang in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Mannheim und Stuttgart; weitere Städte sollen folgen.



"Die kommende Bundestagswahl wird entscheiden, ob die Bundesregierung die Ehe für alle weiterhin blockiert, oder ob Deutschland in der Gleichstellungspolitik endlich Fakten schafft", erklärte Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride e.V. "Über 80 Prozent der Deutschen befürworten die Ehe für alle. Die Union und Bundeskanzlerin Angela Merkel stellen sich dem mit aller Macht dagegen. Das muss ein Ende haben!"



Der vom CSD Deutschland e.V. initiierte Aktionstag soll nicht nur mit dem Aufruf verbunden werden, unbedingt zur Wahl zu gehen, so Mielchen: "Wir fordern alle Parteien dazu auf, vor der Wahl verbindlich und unmissverständlich zu erklären, dass sie einen Koalitionsvertrag nur dann unterzeichnen, wenn die Ehe für alle darin eindeutig enthalten ist. Die Zeit der Ausreden ist vorbei: Wir sind unverhandelbar!"



Der Aktionstag soll überdies mit dem Aufruf verbunden werden, nur Parteien zu wählen, die für eine freie, offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft stehen. Mielchen: "Wir erleben aktuell einen Rechtsruck, der die Erfolge der Emanzipationsbewegung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurückzudrehen droht. Eine lesbische Spitzenkandidatin macht aus der AfD noch keine homo- oder trans*freundliche Partei. Wer die ideologische Nähe zu Bewegungen wie der 'Demo für alle' und 'Pegida' sucht, gegen Minderheiten hetzt, ein Gesellschafts- und Familienbild des vergangenen Jahrunderts vertritt und Aufklärung als 'Frühsexualisierung' denunziert, hat im Deutschen Bundestag nichts verloren."



Der Aktionstag am 16. September soll bundesweit einheitlich und symbolisch um 5 Minuten vor 12 Uhr beginnen. (pm)











