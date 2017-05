Trauung für alle beim Abendmahl

22. Mai 2017, noch kein Kommentar

Ab Dienstag wirbt das Berliner Bündnis gegen Homophobie mit dem Slogan "Traut euch! Traut uns!" für die gleichberechtigte Anerkennung homosexueller Paare - auf zwei Motiven sind ein lesbisches und ein schwules Paar mit Vertretern von Religionsgemeinschaften zu sehen.



Mit am großen Tisch, der nicht von ungefähr an Leonardo da Vincis Gemälde "Das Abendmahl" erinnert, sitzen neben der Evangelischen Kirche, dem Jüdischen Forum, dem Liberal-Islamischen Bund und der Alt-Katholischen Kirche auch der Humanistische Verband. Weiter heißt es auf den Plakaten: "Religion und Homosexualität schließen sich nicht aus." Die Kampagne startet genau einen Tag vor dem Evangelischen Kirchentag in Berlin.





Entworfen wurden die Motive pro bono von der Werbeagentur Heldisch. Die Wall GmbH unterstützt die Sensibilisierungskampagne mit über 1.000 Werbeflächen im gesamten Stadtgebiet. Alle genannten Vereinigungen und Firmen sind auch Mitglied im Bündnis gegen Homophobie. (cw)











