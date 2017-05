LGBTI-Aufklärung in der U-Bahn

24. Mai 2017, noch kein Kommentar

In U-Bahnen der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG hängen seit einigen Tagen sogenannte Swingcards mit Infos zum bevorstehenden CSD, zur Vielfaltskampagne des Landes Niedersachsen sowie zur queeren Arbeit der Stadt Hannover.



Finanziell gefördert wurden die hängenden Aufklärungsflyer von Region und Land. Die Idee hatten die Aktivisten Thomas Adank und Juliane Steeger, die auch für die Umsetzung sorgten.



Der CSD Hannover findet - wie im vergangenen Jahr - am Pfingstwochenende statt. Höhepunkt ist die Parade am Samstag, den 3. Juni, begleitet von einem zweitägigen Straßenfest. Wer das Festival mit einer der Swingcards besucht, kann sich eine kleine Überraschung abholen. (cw)











-w-