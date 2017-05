Zehn Zentimeter größer zum CSD

25. Mai 2017,

Adidas, Converse und Nike bringen seit mehreren Jahren Pride-Kollektionen für die LGBTI-Kundschaft auf den Markt - aber nur Gucci weiß, welche Schuhe sich Tunten für die Parade wirklich wünschen.



Die goldfarbenen Leder-Sneakers des italienischen Luxuslabels haben eine 9,5 Zentimeter hohe Plateausohle in Regenbogenfarben, mit der man fast an Gloria Viagra heranreicht, garantiert nicht umknickt und selbst kilometerlange Demos bequem übersteht. Nicht einmal eine eigene Fahne muss man mehr mitbringen! Die Pride-Schuhe sind auch in Deutschland erhältlich - zum wahrlich stolzen Preis von 790 Euro.







Etwas dezenter, aber noch immer sehr queer, ist das zweite Gucci-Modell zur CSD-Saison - mit einem goldenen Lederbesatz und einem Frottee-Regenbogen rund um den Knöchel. Für diese Sneakers muss man "nur" 595 Euro auf den Ladentisch legen. (mize)









