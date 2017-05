Bisexuell in Indien

30. Mai 2017,

Mit einer beeindruckenden Fotoserie thematisiert der aus Kalkutta stammende Fotograf Amit Bittoo das Spannungsverhältnis homo- und bisexueller Männer in Indien zwischen Freiheit und Tradition.



Seine bollywoodbunten Bilder unter dem Namen "Coy Mistress" erzählen die Geschichte eines jungen Mannes, der von seiner Familie gedrängt wurde, eine Frau zu heiraten, jedoch von seinem männlichen Liebhaber nicht lassen kann. Die Serie dokumentieren wir in der unten verlinkten Galerie.



Amit Bittoo, der sich selbst als bisexuell bezeichnet, studiert an der National Academy of Photography und ist darüber hinaus als Mode- und Hochzeitsfotograf tätig. Mehr von ihm gibt es auf seiner Facebookseite zu sehen. (cw)









