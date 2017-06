Nackte Männer in Boxen

03. Juni 2017, noch kein Kommentar

Mit "The Box" von Ron Amato ist eines der beeindruckendesten schwulen Fotobücher erschienen - seine Models in und mit Kisten symbolisieren etwa Isolation, Schutz und Coming-out.



Der 96-seitige Bildband aus dem Bruno Gmünder Verlag mit über 100 Aufnahmen in Farbe und Schwarzweiß - Amatos Debüt! - wurde passenderweise selbst in einem quadratischen Format (28x28 Zentimeter) veröffentlicht. Weitere Kostproben der starken Serie des New Yorker Fotografen zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Für 49,99 Euro ist "The Box" u.a. bei amazon.de erhältlich. Mehr über sein Projekt erklärt Ron Amato in einem Youtube-Video. (cw)















