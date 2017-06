04. Juni 2017,

Bild: obs / Amnesty International / Sarah Eick

Mehrere hundert Mitglieder von Amnesty International haben am Samstag am Rande des CSD Hannover ein Zeichen für LGBTI-Rechte gesetzt.



Die Aktion auf dem Opernplatz fand im Rahmen der Jahresversammlung der deutschen Sektion von Amnesty International statt, die noch bis Pfingstmontag in der niedersächsischen Landeshauptstadt tagt. Die Aktivisten bildeten eine riesige Regenbogenfahne aus bunten Schildern über ihren Köpfen. In der Mitte der Flagge wurde ein Banner mit der Aufschrift "Liebe ist kein Verbrechen" gezeigt.



Angesichts der brutalen Verfolgung von homosexuellen Menschen weltweit und aktuell insbesondere in Tschetschenien, diskutieren die Delegierten unter anderem über Menschenrechtsverletzungen an LGBTI. Ein weiteres Thema war die schwierige Situation von intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland.



An der CSD-Demonstration in Hannover beteiligten sich bei sommerlichem Wetter mehrere Tausend Menschen. Bis Sonntagabend gibt es noch ein Straßenfest mit Bühnenprogramm. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr der Fußballclub Hannover 96 übernommen. (cw/ots)





