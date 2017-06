Badisches Staatstheater beim CSD

05. Juni 2017, noch kein Kommentar

Das Badische Staatstheater lief am Samstag erstmals mit einer eigenen Fußgruppe beim Christopher Street Day in Karlsruhe mit - Generalintendant Peter Spuhler hatte die Schirmherrschaft übernommen.



"Wir müssen uns weiter einsetzen, politisch sein, kämpfen. Für uns ist keine Stadt und kein Theater vorstellbar, die nicht offen, international und tolerant sind", erklärte Spuhler beim CSD-Familienfest auf dem überfüllten Stephanplatz. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft habe er auch ein Zeichen gegen eine rechtsextreme Großdemonstration in Durlach setzen wollen.



Am Abend lud das Badische Staatstheater zu einer Podiumsdiskussion über Vielfalt und Zivilcourage ins Kleine Haus und zeigte paralell im Studio Falk Richters Stück "Small Town Boy" über einen jungen Schwulen in der Provinz.



Am Karlsruher CSD beteiligten sich am Pfingstsamstag mehrere Tausend Menschen. (cw)









